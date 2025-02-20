Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
- Hồ Chí Minh: Binh Thanh District
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận
I. NHIỆM VỤ CHÍNH
- Thực hiện tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của hồ sơ, tập hợp chi phí và trình lên quản lý trực tiếp các khoản thanh toán.
- Theo dõi và lưu trữ các khoản thanh toán nội bộ, thanh toán cơ sở,..
- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến ngân hàng kịp thời như: mở tài khoản, thay đổi thông tin, lấy sao kê…
- Nhập liệu, hạch toán số liệu, theo dõi số dư các tài khoản, đảm bảo đúng và khớp theo số liệu.
- Theo dõi thanh toán chi phí xây dựng sửa chữa các cơ sở khách sạn.
- Kiểm tra hồ sơ và hỗ trợ xuất hóa đơn đầu ra hạng mục cho thuê mặt bằng (nếu có).
- Hỗ trợ chấm công vào cuối tháng cho P.TCKT.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Trình độ chuyên môn/Bằng cấp:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group Thì Được Hưởng Những Gì
* Đóng BHXH, BHYT Full 100% lương
* Company trip hằng năm
* Thưởng các dịp lễ Tết theo chính sách quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
