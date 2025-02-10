Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6/1B2 - 6/1B3 Tân Hóa, P1, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Kiểm duyệt các bộ chứng từ thanh toán hợp lệ, đúng qui định trước khi chuyển sang KTT

Lập phiếu thu - chi đính kèm hồ sơ thanh toán chuyển bộ phận Quỹ

Hạch toán kế toán. Kiểm tra, giám sát qui trình thanh toán tại đơn vị

Quản lý, đối chiếu công nợ nội bộ và công nợ phải trả nhà cung cấp

Quản lý danh mục TSCĐ và CCDC, tham gia kiểm kê TSCĐ và CCDC định kỳ

Đề xuất các giải pháp quản lý chi phí hiệu quả. Cập nhật, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan kịp thời, chính xác, đầy đủ

Các công việc khác theo phân công KTT

Thời gian làm việc : Từ thứ hai đến hết sáng thứ 7 (nghỉ chiều T7 và CN hằng tuần)

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành tài chính, kế toán

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương

Giới tính: Nữ

Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán theo đúng chính sách. Hóa đơn, chứng từ hợp lệ, đầy đủ

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt, chăm chỉ, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 11-12 triệu (trao đổi theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)

Chế độ đã ngộ tốt, đầy đủ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, cơm trưa....

Thưởng Lễ Tết định kỳ, ngày Thành Lập Công ty ; thưởng Quý, thưởng cuối năm hấp dẫn.

Du lịch trong/ ngoài nước định kỳ 2 năm/lần.

Đánh giá năng lực và xét nâng lương định kỳ hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin