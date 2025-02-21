Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
- Hồ Chí Minh: 602/32 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế (VNĐ, USD, EUR, CNY…)
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ ngân hàng
Theo dõi công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp
Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo dòng tiền định kỳ
Kiểm soát các khoản tạm ứng, hoàn ứng nội bộ
Làm việc với ngân hàng về các thủ tục thanh toán quốc tế (Swift, LC, TT, v.v.).
Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế liên quan đến công nợ và thanh toán
Lưu trữ, quản lý chứng từ kế toán theo quy định
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm thanh toán ngoại tệ (quốc tế) là một lợi thế
Thành thạo phần mềm kế toán và MS Office (đặc biệt là Excel)
Hiểu biết về quy trình thanh toán, kế toán công nợ, giao dịch ngân hàng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước
Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)
Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
