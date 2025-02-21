Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 602/32 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế (VNĐ, USD, EUR, CNY…)

Kiểm tra, đối chiếu chứng từ thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ ngân hàng

Theo dõi công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp

Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo dòng tiền định kỳ

Kiểm soát các khoản tạm ứng, hoàn ứng nội bộ

Làm việc với ngân hàng về các thủ tục thanh toán quốc tế (Swift, LC, TT, v.v.).

Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế liên quan đến công nợ và thanh toán

Lưu trữ, quản lý chứng từ kế toán theo quy định

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm thanh toán ngoại tệ (quốc tế) là một lợi thế

Thành thạo phần mềm kế toán và MS Office (đặc biệt là Excel)

Hiểu biết về quy trình thanh toán, kế toán công nợ, giao dịch ngân hàng

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Mức lương khởi điểm: từ 9-10 triệu đồng (tùy theo năng lực)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước

Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)

Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm

Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

