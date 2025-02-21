Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 602/32 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế (VNĐ, USD, EUR, CNY…)
Kiểm tra, đối chiếu chứng từ thanh toán, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ ngân hàng
Theo dõi công nợ, đảm bảo thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp
Lập kế hoạch thanh toán, báo cáo dòng tiền định kỳ
Kiểm soát các khoản tạm ứng, hoàn ứng nội bộ
Làm việc với ngân hàng về các thủ tục thanh toán quốc tế (Swift, LC, TT, v.v.).
Hỗ trợ kiểm toán, quyết toán thuế liên quan đến công nợ và thanh toán
Lưu trữ, quản lý chứng từ kế toán theo quy định

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm thanh toán ngoại tệ (quốc tế) là một lợi thế
Thành thạo phần mềm kế toán và MS Office (đặc biệt là Excel)
Hiểu biết về quy trình thanh toán, kế toán công nợ, giao dịch ngân hàng
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: từ 9-10 triệu đồng (tùy theo năng lực)
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động và các chế độ theo quy định của Nhà nước
Thưởng các ngày Lễ (30/4, 1/5, Tết dương lịch, Tết âm lịch, Lương tháng 13, thưởng theo KPI,...)
Chế độ nâng lương: được xem xét vào thời điểm đánh giá nhân viên theo định kỳ hàng năm
Làm việc trong môi trường chia sẻ, hợp tác, trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 604, Tờ bản đồ số 41, Cụm công nghiệp Tam Lập, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

