Tuyển Kế toán thanh toán ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

ANNAM GOURMET Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
ANNAM GOURMET Pro Company

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41 Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên danh sách thanh toán nhà cung cấp theo hạn thanh toán, trình ký danh sách thanh toán nhà cung cấp.
Theo dõi những nhà cung cấp đến hạn thanh toán để báo cáo kế toán trưởng lên lịch thanh toán.
Đối chiếu công nợ giữa danh sách thanh toán và hệ thống AX
Hỗ trợ cung cấp chứng từ thanh toán NCC (hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán) khi giải ngân thanh toán, kiểm toán, kiểm tra thuế....
Lưu trữ hợp đồng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán.
Hằng ngày kiểm tra hàng hóa để nhập hàng thành phẩm trên hệ thống.
Định kỳ hằng tháng phối hợp với bộ phận kho, vận hành, xưởng để kiểm kê hàng tồn kho.
Lập biên bản kiểm kê có xác nhận của các bộ phận liên quan.
Đối chiếu số liệu hàng hóa giữa kiểm kê và hệ thống.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành Kế toán, kế toán Doanh Nghiệp, Kiểm toán, QTKD, ...
Có trên 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán thanh toán/công nợ, liên quan đến hàng tồn kho
Có hiểu biết và cập nhật thông tin về thuế Việt Nam.
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là excel
Kỹ năng tiếng anh đọc hiểu cơ bản

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ANNAM GOURMET Pro Company

ANNAM GOURMET Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16-18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

