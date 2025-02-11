Tuyển Kế toán thanh toán ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 Thảo Điền, phường Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán

Lên danh sách thanh toán nhà cung cấp theo hạn thanh toán, trình ký danh sách thanh toán nhà cung cấp.

Theo dõi những nhà cung cấp đến hạn thanh toán để báo cáo kế toán trưởng lên lịch thanh toán.

Đối chiếu công nợ giữa danh sách thanh toán và hệ thống AX

Hỗ trợ cung cấp chứng từ thanh toán NCC (hóa đơn, hợp đồng, chứng từ thanh toán) khi giải ngân thanh toán, kiểm toán, kiểm tra thuế....

Lưu trữ hợp đồng của nhà cung cấp và các chứng từ thanh toán.

Hằng ngày kiểm tra hàng hóa để nhập hàng thành phẩm trên hệ thống.

Định kỳ hằng tháng phối hợp với bộ phận kho, vận hành, xưởng để kiểm kê hàng tồn kho.

Lập biên bản kiểm kê có xác nhận của các bộ phận liên quan.

Đối chiếu số liệu hàng hóa giữa kiểm kê và hệ thống.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, chuyên ngành Kế toán, kế toán Doanh Nghiệp, Kiểm toán, QTKD, ...

Có trên 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán thanh toán/công nợ, liên quan đến hàng tồn kho

Có hiểu biết và cập nhật thông tin về thuế Việt Nam.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là excel

Kỹ năng tiếng anh đọc hiểu cơ bản

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

