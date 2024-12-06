Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa J, nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế

- Báo cáo thuế tháng, quý( thuế GTGT, thuế TNCN, BHXH)

- In chứng từ sổ sách thuế sau mỗi năm tài chính và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định

- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán, quyết toán thuế và thực hiện giải trình số liệu khi phát sinh

- Phối hợp cùng bộ phận quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ phòng kế toán theo quy định

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

- Thực hiện các công việc của kế toán tổng hợp :Định kỳ lập các Tờ khai thuế, thuế TNCN, BCTC hàng tháng, quý, năm;

- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án;

- Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp công nợ, thu hồi công nợ của khách hàng;

- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 28-45

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm kế toán thuế

Tại Công Ty TNHH Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 10 - 13 triệu/tháng.

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước

- Được công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị trong quá trình làm việc

- Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật Lao động

- (Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết,...)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, vui vẻ. Nhiều hoạt động sinh nhật, du lịch, team buildimg hàng năm của Công ty.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 15h chiều thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Việt

