Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Đại Việt
- Hà Nội:
- Tòa J, nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế
- Báo cáo thuế tháng, quý( thuế GTGT, thuế TNCN, BHXH)
- In chứng từ sổ sách thuế sau mỗi năm tài chính và lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
- Chuẩn bị các hồ sơ kiểm toán, quyết toán thuế và thực hiện giải trình số liệu khi phát sinh
- Phối hợp cùng bộ phận quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ phòng kế toán theo quy định
- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
- Thực hiện các công việc của kế toán tổng hợp :Định kỳ lập các Tờ khai thuế, thuế TNCN, BCTC hàng tháng, quý, năm;
- Tiếp nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn chứng từ các chi phí phát sinh liên quan đến dự án;
- Quản lý, kiểm soát thanh toán nhà cung cấp công nợ, thu hồi công nợ của khách hàng;
- Các yêu cầu khác theo yêu cầu của BGĐ.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm kế toán thuế
Tại Công Ty TNHH Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của Nhà nước
- Được công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị trong quá trình làm việc
- Được hưởng đầy đủ chế độ của người lao động theo đúng quy định của Luật Lao động
- (Thưởng lương tháng 13, các ngày Lễ, Tết,...)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, vui vẻ. Nhiều hoạt động sinh nhật, du lịch, team buildimg hàng năm của Công ty.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến 15h chiều thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đại Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
