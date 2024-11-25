Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự T14

- C1, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tập hợp, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hoá đơn – chứng từ kế toán (Hoá đơn đầu ra – đầu vào, phiếu nhập xuất kho, phiếu thu – phiếu chi, hợp đồng), cân đối số liệu VAT xuất ra trong tháng,..
-
- Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
- Lập quyết toán thuế TNCN, TNDN. Lập báo cáo tài chính nộp Cục thuế và cập nhật các thông tin về chính sách Thuế.
- Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng Kế toán, Ban Giám đốc.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi dưới 40. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán thuế thuế hoặc tổng hợp; Từng quyết toán thuế ít nhất 01 lần.
- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có thể đi làm ngay.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-13 triệu đồng/tháng.
- Thưởng cuối năm, các dịp lễ tết, các dịp đặc biệt Công ty và Nhân viên.
- Được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn.
- Thời gian làm việc từ 08h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng ( gồm thứ 7 đầu tiên và cuối cùng của tháng).
- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.
- Du lịch và Teambuilding định kỳ hàng năm.
- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 132 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

