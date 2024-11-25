Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Biệt thự T14 - C1, sunrise G, The Manor Central Park, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Tập hợp, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hoá đơn – chứng từ kế toán (Hoá đơn đầu ra – đầu vào, phiếu nhập xuất kho, phiếu thu – phiếu chi, hợp đồng), cân đối số liệu VAT xuất ra trong tháng,..

- Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.

- Lập quyết toán thuế TNCN, TNDN. Lập báo cáo tài chính nộp Cục thuế và cập nhật các thông tin về chính sách Thuế.

- Đánh giá và nghiên cứu các vấn đề về thuế để tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng Kế toán, Ban Giám đốc.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, tuổi dưới 40. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí Kế toán thuế thuế hoặc tổng hợp; Từng quyết toán thuế ít nhất 01 lần.

- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có thể đi làm ngay.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.

Quyền Lợi

- Thu nhập: 10-13 triệu đồng/tháng.

- Thưởng cuối năm, các dịp lễ tết, các dịp đặc biệt Công ty và Nhân viên.

- Được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn.

- Thời gian làm việc từ 08h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng ( gồm thứ 7 đầu tiên và cuối cùng của tháng).

- Ký HĐLĐ và đóng BHXH sau khi kết thúc thời gian thử việc.

- Du lịch và Teambuilding định kỳ hàng năm.

- Môi trường làm việc trẻ, thân thiện, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

