Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 477 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán thuế trọn gói cho các Khách hàng theo phân công:

Quản lý các khách hàng dịch vụ kế toán theo phân công của Quản lý;

Chịu trách nhiệm lập các báo cáo, tờ khai thuế , BCTC định kỳ;

Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế: xuất hóa đơn, nhập liệu, chứng từ, BHXH..., tư vấn cho khách hàng (nếu cần);

Lập kế hoạch thuế, thông báo rủi ro về chi phí, hóa đơn cho khách hàng định kỳ;

Tư vấn về các chính sách thuế và pháp luật thuế;

Thực hiện hướng dẫn các nhân sự tập sự theo phân công;

Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, tập san, bản tin theo phân công;

Thực hiện những công việc nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm dịch vụ kế toán tại các Công ty dịch vụ kế toán

Đã kinh nghiệm đi quyết toán thuế cho khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM

