Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM
- Hà Nội: 477 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán thuế trọn gói cho các Khách hàng theo phân công:
Quản lý các khách hàng dịch vụ kế toán theo phân công của Quản lý;
Chịu trách nhiệm lập các báo cáo, tờ khai thuế , BCTC định kỳ;
Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế: xuất hóa đơn, nhập liệu, chứng từ, BHXH..., tư vấn cho khách hàng (nếu cần);
Lập kế hoạch thuế, thông báo rủi ro về chi phí, hóa đơn cho khách hàng định kỳ;
Tư vấn về các chính sách thuế và pháp luật thuế;
Thực hiện hướng dẫn các nhân sự tập sự theo phân công;
Thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, tập san, bản tin theo phân công;
Thực hiện những công việc nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã kinh nghiệm đi quyết toán thuế cho khách hàng là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Tham gia các buổi đào tạo nội bộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TAXPRO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
