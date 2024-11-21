Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu chợ tre, xã Dương Liễu, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Kiểm tra và hạch toán hoá đơn chứng từ

Thực hiện các tờ khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán của công ty

Hoàn chỉnh sổ sách kế toán, hồ sơ thuế

Thực hiện công việc khác liên quan như: Hoá đơn, Bảo hiểm

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành Tài chính kế toán, Kế toán doanh nghiệp

Ứng viên độ tuổi từ 22 - 45

Có kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế là một lợi thế

Nắm vững kiến thức nền tảng của kế toán, hiểu rõ luật thuế

Có kinh nghiệm kế toán thuế từ 02 năm trở lên

Có kinh nghiệm lập các tờ khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính

Thành thạo tin học văn phòng

Năng nổ trong công việc, có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ (trao đổi cụ thể theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn)

Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực và quy mô

Được đào tạo về quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế, phần mềm kế toán của công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái

Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 02 tháng thử việc

Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, thai sản sinh con,...

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7. Nghỉ chủ nhật

Ngày làm tiếng. 8h – 12h, 1h -5h

