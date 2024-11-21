Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG
- Hà Nội: Khu chợ tre, xã Dương Liễu, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Kiểm tra và hạch toán hoá đơn chứng từ
Thực hiện các tờ khai, báo cáo thuế, báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán của công ty
Hoàn chỉnh sổ sách kế toán, hồ sơ thuế
Thực hiện công việc khác liên quan như: Hoá đơn, Bảo hiểm
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên độ tuổi từ 22 - 45
Có kinh nghiệm tiếp đoàn thanh tra thuế là một lợi thế
Nắm vững kiến thức nền tảng của kế toán, hiểu rõ luật thuế
Có kinh nghiệm kế toán thuế từ 02 năm trở lên
Có kinh nghiệm lập các tờ khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính
Thành thạo tin học văn phòng
Năng nổ trong công việc, có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo nghiệp vụ kế toán, thuế, thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp với đa dạng lĩnh vực và quy mô
Được đào tạo về quy trình cung cấp dịch vụ kế toán thuế, phần mềm kế toán của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái
Đóng bảo hiểm đầy đủ sau 02 tháng thử việc
Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, thai sản sinh con,...
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7. Nghỉ chủ nhật
Ngày làm tiếng. 8h – 12h, 1h -5h
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
