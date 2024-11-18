Tuyển Kế toán thuế LUX CRUISES GROUP CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 456 Lạc Long Quân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra

Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty ,phân loại theo thuế suất .

Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra

được khấu trừ.

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của công ty .

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo

cáo với quyết toán.

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ

Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn công ty .

Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế .

Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế ,soạn thông báo các nghiệp vụ qui định của Luật

thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty để cơ sở biết thực hiện.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách

Cập nhật theo dõi việc giao nhận hóa đơn (mở sổ giao và ký nhận).

Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

Cập nhật các chứng từ chi phí mảng thuế của công ty

Cập nhật phát sinh của các khế ước vay ngân hàng

Hạch toán các bút toán tiền gửi ngân hàng thuế

Kiểm tra hạch toán công nợ.

Phân bổ TSCĐ, CCDC và Chi phí trả trước hàng tháng hoặc quý.

Các công việc khác phát sinh được Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc yêu cầu.

Khối lượng công việc chi tiết sẽ được điều chỉnh và phân công cụ thể bởi kế toán trưởng/trưởng phòng kế toán để phù hợp với tình hình và khối lượng công việc chung của cả phòng, nhân viên có trách nhiệm chấp hành theo sự phân công này.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng,đại học chuyên ngành tài chính, kế toán,

Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm làm về lĩnh vực lữ hành, nhà hàng, khách sạn, du thuyền)

Chuyên môn: Kế toán, Tài chính

Tại LUX CRUISES GROUP CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận từ 12 -15 triệu.

Thưởng tháng 13;

Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước;

Phụ cấp đi lại, ăn trưa;

Nghỉ phép và du lịch hàng năm, tiệc cuối năm và các hoạt động gắn kết khác của công ty;

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LUX CRUISES GROUP CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin