Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kê khai và quyết toán thuế:

Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, và các loại thuế khác theo quy định.

Lập báo cáo quyết toán thuế định kỳ và năm.

Kiểm tra, rà soát chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến thuế để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với quy định pháp luật.

Quản lý thuế cho hộ kinh doanh:

Thực hiện kê khai và quyết toán thuế liên quan đến hộ kinh doanh (nếu có).

Hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký, thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Làm việc với cơ quan thuế:

Trực tiếp giải trình và xử lý các yêu cầu, thắc mắc từ cơ quan thuế khi phát sinh.

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các đợt kiểm tra, thanh tra thuế.

Hỗ trợ các công việc kế toán khác:

Theo dõi và cập nhật thường xuyên các chính sách, quy định mới về thuế.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ trong việc cung cấp và đối chiếu dữ liệu kế toán.

Độ tuổi: 1995 - 1998

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán thuế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ là một lợi thế.

Kiến thức chuyên môn:Nắm vững các quy định pháp luật hiện hành về thuế, đặc biệt là các chính sách liên quan đến hộ kinh doanh.

Lương - thưởng xứng đáng

Lương: 10 - 12 triệu/ tháng

Chế độ lương thưởng hấp dẫn, lương tháng 13.

Cấu phần lương, thưởng rõ ràng, minh bạch, không chậm lương.

Review tăng lương 6 tháng/lần.

Đảm bảo đầy đủ chính sách và quyền lợi

Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công việc.

Đóng BHXH đầy đủ ngay khi lên chính thức.

Hưởng ngày phép và các quyền lợi theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Hưởng đầy đủ các chế độ Công Đoàn (Thưởng sinh nhật, thưởng lễ Tết...)

Chính sách mua hàng nội bộ.

Cân bằng cuộc sống và công việc, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6, cuối tuần chúng mình dành thời gian để tái tạo năng lượng.

Làm việc trong môi trường khuyến khích giao tiếp cởi mở và thẳng thắn. Chúng mình luôn khuyến khích mọi người "nói với nhau", không phải là "nói về nhau". HAPAS bài trừ các hành vi tiêu cực như bè phái, chia rẽ nội bộ, tạo ra một môi trường làm việc đoàn kết và tích cực.

Làm việc trong môi trường có nhiều hoạt động gắn kết để rèn luyện sức khoẻ và phát triển văn hoá học tập.

Du lịch công ty.

Đa dạng các hoạt động giúp gắn kết nội bộ.

Sử dụng thư viện công ty với đa dạng các đầu sách về kỹ năng chuyên môn, kỹ năng quản lý, kỹ năng sống...

Ghi nhận xứng đáng

Thành viên HAPAS có cơ hội nhận thưởng cổ phần ESOP hàng năm.

HAPAS

Voucher ghi nhận sự đóng góp với đồng nghiệp và công ty.

Thưởng ghi nhận thâm niên làm việc.

Cơ hội phát triển

Công ty thường xuyên có các cơ hội nghề nghiệp mới, ưu tiên và khuyến khích ứng viên nội bộ để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc.

Được đề xuất tài trợ các gói học tập để nâng cao năng lực chuyên môn.

