Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Thực hiện công tác kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Lập báo cáo thuế các loại (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN,...) và nộp đúng hạn.
Kiểm tra tính chính xác của các chứng từ kế toán liên quan đến thuế.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ, chứng từ kế toán thuế.
Hỗ trợ giải đáp các vấn đề liên quan đến thuế cho các bộ phận khác trong công ty.
Tham gia các công tác kiểm tra, thanh tra thuế của cơ quan chức năng.
Cập nhật và nghiên cứu các chính sách, quy định mới về thuế.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo công tác kế toán thuế được thực hiện hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí kế toán thuế.
Nắm vững các luật thuế hiện hành và các quy định liên quan.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập.
Khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ANH DƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TDP An Long, Thị Trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

