Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 63E, ngõ 75, Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ kế toán
- Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh
- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ -> nhập hoá đơn chứng từ mua vào bán ra vào PM kế toán.
- Hạch toán lương, các khoản trích theo lương theo quy định
- Lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế năm; Báo cáo tài chính năm. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.
- Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Excel. Misa, Fast...
- Nắm vững các quy định về kế toán và thuế
- Ưu tiên từng làm tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động
- Được hưởng các khoản thưởng lễ, tết, tháng lương 13...
- Nghỉ phép 12 ngày/năm
- Chế độ xét tăng lương hàng năm
- Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI