Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 63E, ngõ 75, Trần Quang Diệu, Đống Đa, HN, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ kế toán

- Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ -> nhập hoá đơn chứng từ mua vào bán ra vào PM kế toán.

- Hạch toán lương, các khoản trích theo lương theo quy định

- Lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế năm; Báo cáo tài chính năm. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.

- Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán: Ưu tiên các trường Tài Chính, Kinh tế quốc dân, Thương Mại, Ngân Hàng...

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Excel. Misa, Fast...

- Nắm vững các quy định về kế toán và thuế

- Ưu tiên từng làm tại các công ty dịch vụ kế toán và tư vấn thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 13 triệu đồng.

- Được đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

- Được hưởng các khoản thưởng lễ, tết, tháng lương 13...

- Nghỉ phép 12 ngày/năm

- Chế độ xét tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNTAX VIỆT NAM

