Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà N01T3 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán thuế

- Xây dựng, tổ chức, quản lý và kiểm soát toàn bộ hoạt động của bộ phận Kế toán ,

- Kiểm tra, soát xét, hiệu chỉnh để đảm bảo các nghiệp vụ phát sinh tuân thủ các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước,

- Kiểm tra Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, Nhà thầu, Thuế XNK,

- Chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN của bộ phận kế toán thuế,

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, cung cấp, giải trình số liệu thanh tra, quyết toán thuế,

- Làm việc với các cơ quan liên quan của Nhà nước như thuế, quản lý thị trường,…

- Hướng dẫn, đào tạo, tham gia tuyển dụng, hướng dẫn các nhân viên cấp dưới

- Các công việc khác theo sự phân công của KTT và Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Đã từng trực tiếp thực hiện công việc thanh tra với cơ quan thuế.

- Nghiệp vụ: nắm chắc được phương pháp hạch toán của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Nắm vững các quy định của pháp luật về thuế, tài chính và các chế độ hiện hành khác.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và biết sử dụng các phần mềm bán hàng là một ưu thế.

- Có phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, thẳng thắn, chăm chỉ, kiên định, chịu được áp lực cao. Khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo. Am hiểu pháp luật, có tư duy logic tốt.

- Có kỹ năng quản lý, tổ chức, lãnh đạo, thuyết trình, thuyết phục.

- Kỹ năng tin học văn phòng : Thông thạo Words, Excel

- Tiếng Anh : đọc hiểu cơ bản.

- Kỹ năng cá nhân : Có khả năng kết nối mọi người, sáng tạo trong công việc

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh cao theo năng lực;

- Chế độ thưởng theo kết quả làm việc;

- Các chế độ BH theo quy định của Luật;

- Được mua BH sức khỏe tự nguyện;

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của công ty: Sinh con, nghỉ mát, lễ tết.

- Được đào tạo nâng cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cầu Nối Việt

