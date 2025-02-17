Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 580 USD

Mức lương 470 - 580 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P401, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 470 - 580 USD

- Phụ trách mảng ngân hàng của công ty.

- Phụ trách mảng lương, thuế thu nhập cá nhân, mảng bảo hiểm xã hội của công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 470 - 580 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Trình độ học vấn: đại học chính quy trở lên

- Giới tính: Không yêu cầu

- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng, ưu tiên thành thạo phần mềm Misa

- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên

Quyền lợi:

- Được hưởng các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.

- Được đào tạo và tạo điều kiện phát triển bản thân.

- Được làm việc trong môi trường thân thiện.

- Được công ty đóng bảo hiểm theo quy định.

- Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty, được đi du lịch hàng năm.

