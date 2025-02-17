Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 470 - 580 USD

Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long

Mức lương
470 - 580 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P401, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 470 - 580 USD

- Phụ trách mảng ngân hàng của công ty.
- Phụ trách mảng lương, thuế thu nhập cá nhân, mảng bảo hiểm xã hội của công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 470 - 580 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Trình độ học vấn: đại học chính quy trở lên
- Giới tính: Không yêu cầu
- Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng, ưu tiên thành thạo phần mềm Misa
- Kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên
Quyền lợi:
- Được hưởng các chế độ lao động theo quy định của pháp luật.
- Được đào tạo và tạo điều kiện phát triển bản thân.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện.
- Được công ty đóng bảo hiểm theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty, được đi du lịch hàng năm.

Tại Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Prosi Thăng Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Kim Ánh, số 78 Phố Duy Tân , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

