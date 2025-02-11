Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn A24,25,26 KĐT Xuân Phương Garden, Đường Trịnh Văn Bô, P. Phương Canh, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Thu thập, xử lý, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn chứng từ, phát hành hóa đơn VAT theo quy định.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, cân đối thuế đầu vào đầu ra.

Thực hiện các nghiệp vụ về thuế (thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài,...) lập tờ khai thuế định kì tháng/quý, tờ khai quyết toán thuế, các báo cáo thuế định kỳ, theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

In ấn và lưu trữ sổ sách, chứng từ theo đúng quy định.

Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có yêu cầu, tham gia công tác quyết toán thuế.

Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty.

Hợp tác với kiểm toán viên nội bộ và ngoài công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

Kinh nghiệm: Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng phần mềm Fast, Misa.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000đ – 17.000.000đ/tháng. Thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Thời gian làm việc: Sáng 8h00-12h00, chiều13h00-17h00 từ thứ 2 - hết sáng thứ 7

Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động & Công ty.

Hưởng các chế độ nghỉ phép theo quy định của Luật lao động & quy chế của Công ty.

Thưởng cuối năm 1-3 tháng lương,thưởng đặc biệt (Theo tình hình kinh doanh thực tế hằng năm)

Liên hoan, vui chơi định kì, du lịch, nghỉ dưỡng 2 lần/năm do công đoàn, công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ HUY HOÀNG

