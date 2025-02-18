Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Thu thập và xử lý hóa đơn đầu vào, nhập chứng từ ngân hàng vào phần mềm

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh

Xuất hóa đơn GTGT

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế vãng lai.

Tính thuế phát sinh trong tháng và nộp đúng hạn.

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.

Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích khấu hao tài sản cố định.

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng.

Tập hợp, phân bổ chi phí, kiểm tra quá trình thực hiện kế hoạch giá thành – đề xuất giải pháp giá thành có hiệu quả và hợp lý.

Theo dõi các khoản chi phí dở dang và tính giá thành cho từng công trình – hạng mục để phục vụ cho việc quyết toán tổng giá trị công trình xây dựng.

Tập hợp, xây dựng hồ sơ nhân công theo từng công trình.

Lên bảng lương hàng tháng

Rà soát, đối chiếu công nợ khách hàng, công nợ NCC

Lập báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính

Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm.

Chuẩn bị sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra, kiểm tra của Nhà nước.

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực kế toán thuế Xây dựng.

Tin học, excel, biết sử dụng phần mềm kế toán

Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó

Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm

Quyền Lợi

Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Thưởng quý, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển

