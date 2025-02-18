Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Mỹ Phục làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Mỹ Phục
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT bán ra theo từng chi nhánh, khách hàng ( đã có hệ thống tích hợp giữa phần mềm bán hàng và hóa đơn điện tử).
Hạch toán dữ liệu hóa đơn bán ra, ngân hàng lên phần mềm kế toán Misa.
Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán đầu vào và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định, đóng sổ chứng từ. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của từng hóa đơn đầu vào
Xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi CBNV yêu cầu
Kiểm tra số liệu doanh thu ghi nhận trên phần mềm và số liệu doanh thu trên hóa đơn phải khớp theo tháng/ năm
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, ra
Cập nhật kịp thời những quy định, chính sách mới về luật thuế kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất của công ty
Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế, tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, tài chính , kiểm toán
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty.
Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổng hợp thông tin, xử lý dữ liệu
Chịu được áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm tại các ngành hàng bán lẻ
Tại Công ty TNHH Mỹ Phục Thì Được Hưởng Những Gì
7 - 9 triệu
Phụ cấp ăn trưa/gửi xe
Được đóng BHXH sau thời gian thử việc, có ngày nghỉ phép năm
Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của công ty: sinh nhật, nghỉ mát, lương tháng 13, ...
