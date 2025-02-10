Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Xuất hóa đơn bán hàng

Thanh toán cho NCC, nhân viên

Hạch toán các nghiệp vụ ghi nhận doanh thu, chi phí…

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả và số dư các tài khoản theo phân công

Hoàn thiện, lưu hồ sơ chứng từ phát sinh hằng ngày và phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế (nếu có)

Các công việc khác theo sự phân công của TBP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:

Tôt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

Ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm đến 3 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo Word, Excel, Google sheet

Yêu cầu ưu tiên:

Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty phần mềm, IT

Biết sử dụng phần mềm kế toán

Am hiểu các quy định về kế toán, thuế

Cẩn thận, nhiệt tình, có trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.

Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...

Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí

Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level

Phát triển nghề nghiệp:Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.

Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

