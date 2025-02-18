Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa nhà Tower 1 số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Tập hợp chứng từ, hoá đơn phát sinh hàng ngày ( Nhận bàn giao từ bộ phận Thu-Chi);

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của hoá đơn;

- Hạch toán chứng từ ( hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai hải quan...), sổ phụ ngân hàng Taco vào phần mềm kế toán Ipos;

- Xuất hoá đơn điện tử cho khách hàng , Chi nhánh,...

- Làm các thủ tục ban đầu về Thuế khi thành lập cơ sở, chi nhánh ( nếu có);

- Lập và nộp tờ khai thuế môn bài (cơ sở phát sinh) và nộp tiền thuế môn bài hàng năm;

- Lập và nộp tờ khai thuế GTGT , thuế TNDN, Thuế TNCN theo đúng quy định của Pháp luật

- Xuất chứng từ khấu trừ thuế ( nếu có) và nộp báo cáo phát sinh hàng tháng,quý,năm.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có phát sinh

- Cung cấp các giấy tờ thuế cần thiết khi cơ sở, kho bị kiểm tra

- Lập báo cáo về Thuế theo quy định của Pháp luật

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp, ưu tiên đã làm tại doanh nghiệp mô hình chuỗi F&B, FMCG,....

- Nắm vững và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán, thuế theo đúng qui định của Pháp luật về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán, các quy định của Pháp luật về thuế

- Thành thạo các phần mềm Kế toán, Excel, ..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận, theo năng lực 12-13 triệu + Phụ cấp, tăng lương theo hiệu quả CV và định kì

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, tháng lương thứ 13...;

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

