Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XNK LONG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dục Nội, Xã Việt Hùng, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập chứng từ, xuất hoá đơn, lên sổ sách, BCTC và các tờ khai;

- Làm các công việc khác theo sắp xếp của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ nữ tuổi từ 26-40 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyển ngành Kế toán/Quản trị kinh doanh/ Kinh tế.

- Nhanh nhẹn, thật thà, cẩn thận, có thể làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH XNK LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thoả thuận theo năng lực

- Thử việc 01 tháng hưởng 80% lương cứng;

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký HĐLĐ;

- Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động;

- Thưởng các lễ, tết theo quy chế của công ty;

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK LONG PHÁT

