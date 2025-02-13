Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của hoá đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, tờ khai hải quan, kiểm tra sổ quỹ và các chứng từ đi kèm, tính giá thành và thực hiện hạch toán toàn bộ chứng từ vào hệ thống kế toán thuế. Đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận chính xác và kịp thời

• Cân đối chi phí đầu vào, đầu ra theo kế hoạch kinh doanh.

• Tính toán, kê khai và quyết toán các loại thuế (VAT, TNDN, TNCN...), đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cập nhật chính sách thuế mới và hạch toán các nghiệp vụ vào hệ thống kế toán thuế.

• Quản lý công nợ phải thu và phải trả, lập báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi nợ từ khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn. Đối chiếu công nợ, hạch toán các nghiệp vụ liên quan.

• Hỗ trợ trong các cuộc kiểm toán tài chính và thuế khi cần thiết.