Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD
- Hà Nội: Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của hoá đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, tờ khai hải quan, kiểm tra sổ quỹ và các chứng từ đi kèm, tính giá thành và thực hiện hạch toán toàn bộ chứng từ vào hệ thống kế toán thuế. Đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận chính xác và kịp thời
• Cân đối chi phí đầu vào, đầu ra theo kế hoạch kinh doanh.
• Tính toán, kê khai và quyết toán các loại thuế (VAT, TNDN, TNCN...), đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cập nhật chính sách thuế mới và hạch toán các nghiệp vụ vào hệ thống kế toán thuế.
• Quản lý công nợ phải thu và phải trả, lập báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi nợ từ khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn. Đối chiếu công nợ, hạch toán các nghiệp vụ liên quan.
• Hỗ trợ trong các cuộc kiểm toán tài chính và thuế khi cần thiết.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kế toán thuế và công nợ.
• Hiểu biết sâu sắc về các quy định thuế và quy định tài chính hiện hành.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
