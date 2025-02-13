Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đối chiếu, kiểm tra tính hợp lý, chính xác của hoá đơn chứng từ đầu ra, đầu vào, tờ khai hải quan, kiểm tra sổ quỹ và các chứng từ đi kèm, tính giá thành và thực hiện hạch toán toàn bộ chứng từ vào hệ thống kế toán thuế. Đảm bảo các nghiệp vụ được ghi nhận chính xác và kịp thời
• Cân đối chi phí đầu vào, đầu ra theo kế hoạch kinh doanh.
• Tính toán, kê khai và quyết toán các loại thuế (VAT, TNDN, TNCN...), đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Cập nhật chính sách thuế mới và hạch toán các nghiệp vụ vào hệ thống kế toán thuế.
• Quản lý công nợ phải thu và phải trả, lập báo cáo công nợ, đôn đốc thu hồi nợ từ khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp đúng hạn. Đối chiếu công nợ, hạch toán các nghiệp vụ liên quan.
• Hỗ trợ trong các cuộc kiểm toán tài chính và thuế khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: nữ, độ tuổi từ 25 -40 tuổi
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về kế toán thuế và công nợ.
• Hiểu biết sâu sắc về các quy định thuế và quy định tài chính hiện hành.
• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TMD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: V11_A07, Lô đất TTDV 01, KĐT Mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

