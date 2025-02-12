Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. - 14 đường giáp hải đông dư, gia lâm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Nhập số liệu các chi nhánh

- Chịu trách nhiệm rà soát số liệu toàn hệ thống

- Đối chiếu công nợ, tồn kho, các chi nhánh.

- Tính chính sách, ck % các chi nhánh , bộ phận phòng kinh doanh

- Theo dõi ngân hàng

- Làm lương, bảo hiểm

- Xuất hoá đơn.

- Hoạch toán báo cáo toàn chi nhánh

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành kế toán

- Thành thạo Word, Excel, các nghiệp vụ văn phòng…

- Kinh nghiệm: 2 - 4 năm tại vị trí tương đương ( ưu tiên làm vĩnh vực gara oto )

- Thật thà, chăm chỉ, cẩn thận

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12-15tr

- Thử việc 2 tháng lương 85% lương chính thức.

- Tham gia bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13,…

- Môi trường làm việc thoải mái, năng động

- Các chương trình vinh danh khen thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng . Nâng cấp bậc lương theo thâm niên và trình độ .

- Thời gian làm việc: (8h – 17h30 được nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

