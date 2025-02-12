Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long
- Hà Nội:
- Số 9 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 14 đường giáp hải đông dư, gia lâm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Nhập số liệu các chi nhánh
- Chịu trách nhiệm rà soát số liệu toàn hệ thống
- Đối chiếu công nợ, tồn kho, các chi nhánh.
- Tính chính sách, ck % các chi nhánh , bộ phận phòng kinh doanh
- Theo dõi ngân hàng
- Làm lương, bảo hiểm
- Xuất hoá đơn.
- Hoạch toán báo cáo toàn chi nhánh
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo Word, Excel, các nghiệp vụ văn phòng…
- Kinh nghiệm: 2 - 4 năm tại vị trí tương đương ( ưu tiên làm vĩnh vực gara oto )
- Thật thà, chăm chỉ, cẩn thận
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 2 tháng lương 85% lương chính thức.
- Tham gia bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13,…
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động
- Các chương trình vinh danh khen thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng . Nâng cấp bậc lương theo thâm niên và trình độ .
- Thời gian làm việc: (8h – 17h30 được nghỉ trưa 1h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
