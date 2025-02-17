Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚC TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 26c3, Ngõ 20 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

- Thực hiện các công việc nhập, xuất dữ liệu hóa đơn;

- Theo dõi hóa đơn điện tử trên phần mềm Misa;

- Nhập và sắp xếp chứng từ đầu ra đầu vào;

- Làm việc với các nhóm khách hàng;

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn nữ;

-

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành liên quan;

- Ưu tiên có kinh nghiệm;

- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng cơ bản;

- Có sự tỉ mỉ, kiên trì, cố gắng, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚC TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ máy tính, điện thoại làm việc;

- Thử việc 1 - 2 tháng nhận 100% lương;

- Làm việc trong môi trường thoải mái, không gò bó;

- Báo cơm trưa có cô nấu cơm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT PHÚC TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin