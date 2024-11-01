Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bình Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

• Thu thập kiểm tra chứng từ, hóa đơn hợp lệ, đúng quy định để thực hiện hạch toán, kê khai.

• Kiểm tra, đối chiếu các số liệu và hồ sơ của các phòng ban.

• Lập báo cáo tài chính định kỳ (theo tháng, quý, năm) và các báo cáo giải trình chi tiết.

• Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho nhân sự của phòng kế toán.

• Giải trình số liệu và cung cấp số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

• Tổng hợp, thống kê các số liệu kế toán khi có yêu cầu đối soát hoặc các yêu cầu khác của cấp trên.