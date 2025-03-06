Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

GIỚI THIỆU VỀ HBR HOLDINGS

HBR Holdings là một trong những hệ sinh thái giáo dục hàng đầu Việt Nam, bao gồm các thương hiệu đào tạo uy tín như Langmaster, IELTS LangGo, Trường Doanh nhân HBR, BingGo Leaders. Với hơn 15 năm phát triển, chúng tôi đã đồng hành cùng 600.000+ học viên và xây dựng đội ngũ 1.400+ nhân sự, cam kết mang đến những chương trình đào tạo chất lượng cao, giúp người Việt nâng cao năng lực và hội nhập toàn cầu.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Chuyên viên Kế toán Thuế có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm, cẩn thận, tỉ mỉ và mong muốn phát triển lâu dài trong ngành kế toán – tài chính.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác trước khi hạch toán.

Xuất hóa đơn, kiểm tra và nhập liệu hóa đơn đầu vào, đầu ra vào phần mềm kế toán.

Nhập chứng từ ngân hàng, hạch toán số liệu kế toán trên phần mềm Misa.

Lập tờ khai thuế định kỳ (hàng tháng, hàng quý) theo quy định của cơ quan thuế.

Chuẩn bị báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

Hỗ trợ kiểm tra, rà soát số liệu, phục vụ quyết toán thuế.

Cập nhật kịp thời các chính sách thuế mới, áp dụng vào hệ thống kế toán doanh nghiệp.

Lưu trữ hồ sơ kế toán một cách khoa học, đảm bảo đầy đủ chứng từ.

Hỗ trợ các công việc liên quan khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm kế toán thuế, kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, có kỹ năng sử dụng Excel tốt.

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu chính xác.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào năng lực và kinh nghiệm.

Phụ cấp ăn trưa 42.000 VNĐ/ngày.

Thưởng lương tháng 13, thưởng theo hiệu suất công việc.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Kế toán Tổng hợp, Trưởng nhóm Kế toán.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán – thuế, tài chính doanh nghiệp.

Miễn phí 100% các khóa học tại Trường Doanh nhân HBR.

Ưu đãi học phí các khóa học tiếng Anh tại Langmaster, IELTS LangGo, BingGo Leaders.

Tham gia team-building, du lịch, Year-End Party cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

