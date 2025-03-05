Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
- Hà Nội:
- Số 1, ngách 31, ngõ 12 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Giảiquyếtvàchịutráchnhiệmnhữngvấnđềvềkếtoán,thuếcủacáckháchhàngdoanhnghiệpđược công ty phâncông.
Lên sổ sách kế toán tháng; báo cáo tình hình kết quả kinh doanh trên chứng từ được cung cấp;
Cuối quý lập và nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai khấu trừ thuế TNCN theo quy định;
Cuối năm lập BCTC và tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai quyết toán thuế TNCN;
Cuối năm in ấn sổ sách kế toán, chuyển bản mềm hồ sơ kế toán, hỗ trợ lưu trữ hồ sơ kế toán;
Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán từ trung cấp trở lên
Đã lên được BCTC
Chúng tôi đánh giá cao những bạn chịu khó, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và có ý định đóng góp, gắn bó lâu dài cùng công ty.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định+ Đóng bảo hiểm + Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Phỏng vấn đạt đi làm luôn, hằng năm được tham gia ít nhất 2 chuyến du lịch cùng công ty
Môi trường làm việc 100% người trẻ tuổi, năng động, hòa đồng và trách nhiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
