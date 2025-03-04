Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Dathaco Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Dathaco Group
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thu thập các hóa đơn và giấy tờ cần thiết để kê khai và hạch toán theo quy định.
Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các hóa đơn và chứng từ đầu vào và đầu ra.
Hạch toán chứng từ (hóa đơn đầu vào, đầu ra, tờ khai hải quan), sổ phụ ngân hàng vào phần mềm kế toán Misa.
Xử lý, kiểm tra các hợp đồng theo thuế
Chuẩn bị các khoản thanh toán thuế và hoàn thuế, nộp thuế đúng thời hạn theo quy định.
Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế TNDN, TNCN, báo cáo thuế cuối năm.
Quản lý và lưu giữ hóa đơn, chứng từ, cơ sở dữ liệu thuế của doanh nghiệp.
Xác định thuế được khấu trừ và thuế phải nộp, đề xuất giải pháp tối ưu thuế phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp.
Cập nhật kịp thời các quy định mới về Luật thuế để áp dụng trong nghiệp vụ kế toán thuế đồng thời để điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu hoặc khi có vấn đề phát sinh.
Thực hiện kiểm toán nội bộ trong công ty
Dự báo các thay đổi về thuế cho BLĐ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trưởng Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán từ các trường kinh tế, tài chính, v.v.
Có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.
Là người trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm kế toán Misa
Độ tuổi: 25-35 tuổi
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
Tại Công Ty Cổ Phần Dathaco Group Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Đóng bảo hiểm khi ký hợp đồng chính thức
Nghỉ lễ tết theo luật lao động
Được đi du lịch
Được đào tạo kiến thức
Được cấp phát đồng phục
Được làm việc trong môi trường năng động, vui vẻ và đoàn kết.
Được thực hiện nghiệp vụ thuế (được hướng dẫn, đào tạo)
Giờ làm việc: Sáng 7h30 11h30, Chiều 13h30 -17h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dathaco Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
