Tuyển Kế toán thuế Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

GIỚI THIỆU VỀ HBR HOLDINGS

HBR Holdings là hệ sinh thái giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, bao gồm Langmaster, IELTS LangGo, Trường Doanh nhân HBR, BingGo Leaders. Với hơn 15 năm phát triển, chúng tôi đã đồng hành cùng 600.000+ học viên, xây dựng đội ngũ 1.400+ nhân sự và tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm Chuyên viên Kế toán Thuế để gia nhập đội ngũ tài chính, đảm bảo tuân thủ chính sách thuế, quản lý hồ sơ kế toán chặt chẽ và tối ưu hóa các quy trình kế toán thuế tại công ty.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hạch toán, kiểm tra, đối chiếu chứng từ kế toán, nhập liệu hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Xuất hóa đơn và theo dõi tình hình sử dụng hóa đơn của công ty.

Lập và nộp các tờ khai thuế định kỳ (VAT, thuế TNCN, thuế TNDN…).

Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định thuế và pháp luật.

Hỗ trợ làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm.

Làm việc với cơ quan thuế khi cần và hỗ trợ công tác quyết toán thuế.

Lưu trữ chứng từ kế toán một cách hệ thống và khoa học.

Cập nhật các quy định mới về thuế, chính sách kế toán để áp dụng vào công việc.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa và Microsoft Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Có khả năng phân tích, tổng hợp số liệu kế toán chính xác.

Chịu được áp lực công việc, có tinh thần học hỏi và phát triển lâu dài.

Thu nhập từ 8.000.000 - 11.000.000 VNĐ/tháng, tùy năng lực.

Phụ cấp ăn trưa 42.000 VNĐ/ngày.

Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc.

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Kế toán Tổng hợp, Kế toán trưởng.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kế toán – tài chính, thuế.

Ưu đãi học phí các khóa học tại Langmaster, IELTS LangGo, BingGo Leaders.

Tham gia team-building, du lịch, Year-End Party cùng công ty.

