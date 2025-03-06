Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
- Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Kê khai và nộp thuế
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính
In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên.
Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, các phần mềm kế toán
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc, đáng tin cậy, ham học hỏi.
Ưu tiên: Ứng viên ở vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì
Chỗ gửi xe miễn phí cùng phụ cấp ăn trưa
Địa điểm làm việc trung tâm: Hanoi Tower – 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thưởng kinh doanh ngay trong thời gian thử việc
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết
Được sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
