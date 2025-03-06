Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh
Thực hiện nộp thuế đúng hạn
Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế
Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.
Tính thuế phát sinh trong tháng.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.
Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định
Kê khai và nộp thuế
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính
In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên.
Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, các phần mềm kế toán
Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc, đáng tin cậy, ham học hỏi.
Ưu tiên: Ứng viên ở vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Chỗ gửi xe miễn phí cùng phụ cấp ăn trưa
Địa điểm làm việc trung tâm: Hanoi Tower – 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thưởng kinh doanh ngay trong thời gian thử việc
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết
Được sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Ga Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

