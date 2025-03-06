Tuyển Kế toán thuế CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU THUYỀN CAO CẤP CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chỉnh sửa khi có sai lệch phát sinh

Thực hiện nộp thuế đúng hạn

Hạch toán thuế vào sổ kế toán thuế

Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng) và các loại thuế khác.

Tính thuế phát sinh trong tháng.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng có liên quan đến thuế.

Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định

Kê khai và nộp thuế

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 của năm tài chính

In sổ sách phục vụ cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên.

Lập quyết toán thuế năm gồm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm, quyết toán thuế giá trị gia tăng

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, các phần mềm kế toán

Tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực công việc, đáng tin cậy, ham học hỏi.

Ưu tiên: Ứng viên ở vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nhà hàng, khách sạn

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Chỗ gửi xe miễn phí cùng phụ cấp ăn trưa

Địa điểm làm việc trung tâm: Hanoi Tower – 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thưởng kinh doanh ngay trong thời gian thử việc

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết

Được sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển

