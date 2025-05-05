Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT
Ngày đăng tuyển: 05/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV6

- 17, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến việc kê khai và tính thuế.
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.
Chuẩn bị, kê khai, nộp thuế và hoàn thành các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; BCTC, quyết toán thuế TNCN – TNDN
Kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại sai sót của các kế toán phần hành có liên quan: kế toán đầu vào, kế toán đầu ra, kế toán ngân hàng,…
Phối hợp với KTT để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế; làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác khi có vấn đề phát sinh, kết hợp với BP nhân sự làm việc với bên BHXH…
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty;
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Hạch toán vào phần mềm kịp thời đầy đủ, chính xác theo tại khoản, khoản mục theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của cơ quan thuế.
Hoàn thiện chứng từ, sổ sách hàng năm.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ GĐ & KTT

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, Kinh nghiệm 5-10 năm.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán…
Sử dụng thành thạo tin học VP, phần mềm Misa và các phần mềm kế toán.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo chuyên môn/kinh nghiệm (từ 15-20 triệu)
Thưởng Quý, Tháng lương 13,14,15….
Làm việc 8 tiếng/ ngày, Thứ 2 – thứ 6 & 2 buổi sáng thứ 7 trong 1 tháng.
Đầy đủ các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ, tết, …)
Phụ cấp ăn trưa, nghỉ mát hàng năm, quà sinh nhật ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: NV6-17, Tổng Cục V – Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

