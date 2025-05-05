Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV6 - 17, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến việc kê khai và tính thuế.

Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

Chuẩn bị, kê khai, nộp thuế và hoàn thành các báo cáo thuế theo tháng, quý, năm; BCTC, quyết toán thuế TNCN – TNDN

Kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại sai sót của các kế toán phần hành có liên quan: kế toán đầu vào, kế toán đầu ra, kế toán ngân hàng,…

Phối hợp với KTT để đối chiếu các số liệu báo cáo thuế; làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành khác khi có vấn đề phát sinh, kết hợp với BP nhân sự làm việc với bên BHXH…

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Cty;

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán. Hạch toán vào phần mềm kịp thời đầy đủ, chính xác theo tại khoản, khoản mục theo quy định của chuẩn mực kế toán và quy định của cơ quan thuế.

Hoàn thiện chứng từ, sổ sách hàng năm.

Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu từ GĐ & KTT

Nữ, Kinh nghiệm 5-10 năm.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán…

Sử dụng thành thạo tin học VP, phần mềm Misa và các phần mềm kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI THỦ ĐÔ CPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng theo chuyên môn/kinh nghiệm (từ 15-20 triệu)

Thưởng Quý, Tháng lương 13,14,15….

Làm việc 8 tiếng/ ngày, Thứ 2 – thứ 6 & 2 buổi sáng thứ 7 trong 1 tháng.

Đầy đủ các quyền lợi cơ bản của người lao động (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, lễ, tết, …)

Phụ cấp ăn trưa, nghỉ mát hàng năm, quà sinh nhật ...

