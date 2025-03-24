Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra và xuất hóa đơn GTGT/phiếu xuất kho theo đề nghị.
Tiếp nhận, hoạch toán thu – chi, công nợ/ tiền mặt / ngân hàng theo phần hành phụ trách.
Lập báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế: Thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
Hoàn thiện, quản lý hồ sơ - chứng từ số sách kế toán theo phần hành phụ trách.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 01 năm kế toán thuế
Nắm vững các quy định pháp luật thuế của các phần hành kế toán chịu trách nhiệm nhập liệu.
Nắm vững các nguyên tắc, nghiệp vụ hạch toán kế toán, xuất hóa đơn bán hàng.
Kỹ năng sử dụng phầm mềm kế toán, tin học văn phòng, các ứng dụng thông tin điện tử của cơ quan chức năng.
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc. Tính cách lạc quan, vui vẻ, hòa đồng.
Nữ giới, dưới 40 tuổi

Tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-14 Triệu đồng/Tháng, theo năng lực và hiệu quả
Thưởng doanh số Quý/Năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Phụ cấp ăn trưa (30.000Đ/Ngày), đồng phục, xăng xe.
Bảo hiểm sức khỏe nâng cao (theo thâm niên)
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, phép theo quy định
Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...
Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo năng lực
Được cử học tập các chương trình đào tạo phát triển năng lực bản thân...
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 tới Thứ 6, Thứ 7 làm nghỉ cách tuần. (Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

