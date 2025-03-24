Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Tiếp nhận, kiểm tra và xuất hóa đơn GTGT/phiếu xuất kho theo đề nghị.

Tiếp nhận, hoạch toán thu – chi, công nợ/ tiền mặt / ngân hàng theo phần hành phụ trách.

Lập báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế: Thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Hoàn thiện, quản lý hồ sơ - chứng từ số sách kế toán theo phần hành phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan

Có 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 01 năm kế toán thuế

Nắm vững các quy định pháp luật thuế của các phần hành kế toán chịu trách nhiệm nhập liệu.

Nắm vững các nguyên tắc, nghiệp vụ hạch toán kế toán, xuất hóa đơn bán hàng.

Kỹ năng sử dụng phầm mềm kế toán, tin học văn phòng, các ứng dụng thông tin điện tử của cơ quan chức năng.

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong công việc. Tính cách lạc quan, vui vẻ, hòa đồng.

Nữ giới, dưới 40 tuổi

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương từ 12-14 Triệu đồng/Tháng, theo năng lực và hiệu quả

Thưởng doanh số Quý/Năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Phụ cấp ăn trưa (30.000Đ/Ngày), đồng phục, xăng xe.

Bảo hiểm sức khỏe nâng cao (theo thâm niên)

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ lễ, phép theo quy định

Quà tặng sinh nhật, lễ tết, nghỉ mát, Teambuilding, BHXH, Khám sức khoẻ định kỳ năm...

Lộ trình tăng lương định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo năng lực

Được cử học tập các chương trình đào tạo phát triển năng lực bản thân...

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 tới Thứ 6, Thứ 7 làm nghỉ cách tuần. (Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển

