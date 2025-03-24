Tuyển Kế toán thuế Công ty CPTM Dược Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty CPTM Dược Vương
- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh .
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra.
Hàng tháng lập báo cáo và kê khai báo cáo thuế GTGT, TNCN
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh
Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm. Lập báo quyết toán TNDN và TNCN.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo thuế. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Kinh nghiệm kế toán thuế ít nhất 3 năm trong lĩnh vực thương mại.
Sử dụng phần mềm kế toán Misa,Fast, thành thạo tin học văn phòng, có kinh nghiệm sử dụng PM ERP là một lợi thế.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại Công ty CPTM Dược Vương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CPTM Dược Vương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
