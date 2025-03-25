Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần TCT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần TCT Việt Nam
- Hà Nội:
- BT2, TT3C,KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Kiểm tra phát sinh hàng ngày, xử lý số liệu, theo dõi và tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán Misa chính xác kịp thời.
- Lập hoá đơn chứng từ hàng hoá, biên bản hợp đồng phát sinh
- Lập tờ khai tháng, quý
- Cân đối doanh thu, chi phí lên báo cáo tài chính năm
- Quyết toán TNDN, TNCN
- Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức chuyên môn về kế toán
- Trung thực và trách nhiệm.
- Chi tiết, cẩn trọng.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Thời gian: sáng 8h-12h, chiều 1h30-5h30 ( làm từ thứ 2- thứ 6, làm thứ 7 2 ngày/ tháng)
Tại Công Ty Cổ Phần TCT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thử việc 1 tháng
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ
- Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
- Môi trường làm việc thoải mái, không toxic
- Tăng lương theo trách nhiệm công việc, tăng lương theo thời gian gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần TCT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
