Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
- Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán.
Kiểm soát cân đối số liệu đầu ra đầu vào kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Hoàn thiện báo cáo tài chính thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
Sử dụng thành thạo Misa
Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng theo kết quả KPI, tháng 13 và các khoản khác
Ăn trưa tại công ty, được chi trả tiền điện thoại.
Đóng BHXH, được hưởng đày đủ dãi ngộ của Luật lao động.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Đi du lịch hằng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
