Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Kế toán thuế

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán.
Kiểm soát cân đối số liệu đầu ra đầu vào kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Hoàn thiện báo cáo tài chính thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Có nhiều năm kinh nghiệm kế toán thuế.
Có kinh nghiệm quyết toán thuế
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.
Sử dụng thành thạo Misa

Lương từ 10 - 15 Triệu/Tháng + Thưởng.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Thưởng theo kết quả KPI, tháng 13 và các khoản khác
Ăn trưa tại công ty, được chi trả tiền điện thoại.
Đóng BHXH, được hưởng đày đủ dãi ngộ của Luật lao động.
Môi trường năng động, chuyên nghiệp
Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
Đi du lịch hằng năm
Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

