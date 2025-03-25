Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 609 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hạch toán số liệu vào phần mềm kế toán.

Kiểm soát cân đối số liệu đầu ra đầu vào kê khai thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Hoàn thiện báo cáo tài chính thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nhiều năm kinh nghiệm kế toán thuế.

Có kinh nghiệm quyết toán thuế

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.

Sử dụng thành thạo Misa

Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 - 15 Triệu/Tháng + Thưởng.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng theo kết quả KPI, tháng 13 và các khoản khác

Ăn trưa tại công ty, được chi trả tiền điện thoại.

Đóng BHXH, được hưởng đày đủ dãi ngộ của Luật lao động.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp

Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn

Đi du lịch hằng năm

Được làm việc trong môi trường trẻ trung,hiện đại,năng động, thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin