Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34T Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hạch toán hóa đơn trên phần mềm

Cập nhật chứng từ, hạch toán kế toán

Làm báo cáo thuế quý, BCTC năm, báo cáo tư vấn hàng tháng

Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, đã có kinh nghiệm về thuế, đã lên được BCTC, đã trực tiếp quyết toán thuế

Chịu được áp lực công việc

Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10-15tr tùy thuộc vào năng lực.

Đóng BHXH theo quy định của luật lao động

Du lịch cùng công ty.

Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.

Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin