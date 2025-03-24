Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
- Hà Nội: 34T Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hạch toán hóa đơn trên phần mềm
Cập nhật chứng từ, hạch toán kế toán
Làm báo cáo thuế quý, BCTC năm, báo cáo tư vấn hàng tháng
Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm khi có yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, đã có kinh nghiệm về thuế, đã lên được BCTC, đã trực tiếp quyết toán thuế
Chịu được áp lực công việc
Có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo quy định của luật lao động
Du lịch cùng công ty.
Cơ hội làm việc và thăng tiến rõ ràng.
Sếp vui tính, đồng nghiệp trẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUẬT VÀ KẾ TOÁN VIỆT MỸ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
