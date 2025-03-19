Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Thu thập, kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh

Kê khai Thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của Pháp luật

Theo dõi công nợ, làm hồ sơ thanh quyết toán dự án

Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, hồ sơ năng lực

Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề Thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công ty tuân thủ quy định pháp luật về Thuế

Các công việc khác theo sự phân công