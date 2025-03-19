Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG BẮC
- Hà Nội: Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thu thập, kiểm tra, hoàn thiện và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh
Kê khai Thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của Pháp luật
Theo dõi công nợ, làm hồ sơ thanh quyết toán dự án
Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, hồ sơ năng lực
Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề Thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty. Đảm bảo công ty tuân thủ quy định pháp luật về Thuế
Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận
Làm việc kết hợp online và offline, chỉ yêu cầu lên công ty khi cần
Thưởng lễ tết theo quy định
Đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN PHƯƠNG BẮC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
