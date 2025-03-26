Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà Anh Thắng, khu đô thị mới 2, Sóc Sơn, Quận Hai Bà Trưng

Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ đầu vào đầu ra. Theo dõi, rà soát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào, thực hiện xuất hóa đơn cho khách hàng.

Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm.

Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.

Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm

Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh;

Dự báo các rủi ro liên quan đến thuế và giải pháp khắc phục.

Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế.

Các công việc phát sinh khác của bộ phận kế toán và công ty

Ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành tài chính - kế toán - kiểm toán;

Ưu tiên ứng viên NỮ; Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm

Am hiểu lĩnh vực tài chinh, kế toán, thống kê;

Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị;

Kỹ năng lập, kiểm soát kế hoạch và quản lý công việc;

Kỹ năng giao tiếp, thái độ học hỏi tốt;

Tinh thần trách nhiệm cao

Thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ

Thử việc 2 tháng hưởng 85%

Thưởng lễ, tết;

Tham gia các sự kiện của công ty: sinh nhật, bonding,...;

