Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12

- 14 Galaxy 6, Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập báo cáo, kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài… theo quy định của pháp luật.
Thực hiện xuất hoá đơn GTGT hàng ngày, đối chiếu dữ liệu hoá đơn với sổ sách kế toán.
Lưu trữ hóa đơn, chứng từ.
Theo dõi các chính sách thuế mới, đưa ra các giải pháp cần thiết cho Kế toán trưởng.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các trường về tài chính, kinh tế,...
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Am hiểu Luật Thuế, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast...) và excel.
Hoàn thành công việc với tiêu chuẩn cao về thời gian, chất lượng, hiệu quả.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và phát triển với công việc..

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + 720.000 phụ cấp ăn trưa
Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết dương, Tết âm theo chế độ công ty.
Đóng BHXH sau thử việc, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.
Hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm.
Hỗ trợ khám sức khỏe 1.700.000 vnđ/năm.
Hưởng 01 tháng lương thứ 13.
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.
Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước 1-2 lần/năm.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, … theo quy định công ty.
Khu vực pantry giải trí, thư giãn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12 - 14 Galaxy 6, Vạn Phúc, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

