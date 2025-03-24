Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 - 14 Galaxy 6, Khu nhà ở Ngân Hà, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập báo cáo, kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế môn bài… theo quy định của pháp luật.

Thực hiện xuất hoá đơn GTGT hàng ngày, đối chiếu dữ liệu hoá đơn với sổ sách kế toán.

Lưu trữ hóa đơn, chứng từ.

Theo dõi các chính sách thuế mới, đưa ra các giải pháp cần thiết cho Kế toán trưởng.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các trường về tài chính, kinh tế,...

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Am hiểu Luật Thuế, chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast...) và excel.

Hoàn thành công việc với tiêu chuẩn cao về thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và phát triển với công việc..

Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng + 720.000 phụ cấp ăn trưa

Thưởng tất cả các ngày lễ, Tết dương, Tết âm theo chế độ công ty.

Đóng BHXH sau thử việc, hưởng mọi quyền lợi theo như quy định Nhà nước.

Hưởng quỹ đào tạo lên tới 3.000.000vnđ/năm.

Hỗ trợ khám sức khỏe 1.700.000 vnđ/năm.

Hưởng 01 tháng lương thứ 13.

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần.

Du lịch, teambuilding trong và ngoài nước 1-2 lần/năm.

Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, … theo quy định công ty.

Khu vực pantry giải trí, thư giãn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT

