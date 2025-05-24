Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán thuế JobsGO Recruit làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 24/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
JobsGO Recruit

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại JobsGO Recruit

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang:

- Số 156 đường Lý Tự Trọng, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang;

- Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

VIETTINTAX TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN ĐỢT 1- 2025
- Số lượng cần tuyển: 5 người;
- Nơi làm việc: Bắc Giang, Hưng Yên
------------------------------------------------------------------------------
- Tập hợp chứng từ, đóng quyển và lưu trữ chứng từ;
từ;
- Hạch toán các chứng từ tương ứng với nghiệp vụ kế toán phát sinh trên phần mềm kế toán;
sinh trên phần mềm kế toán;
- Lập các báo cáo định kỳ trong công tác kế toán;
;
- Tư vấn các chính sách thuế và phát sinh chi phí bất thường tại Doanh nghiệp;
- Tư vấn, thay doanh nghiệp kê khai các loại thuế phát sinh tại đơn vị;
- Lập báo cáo tài chính, lập báo cáo quản trị, lập báo cáo kết quả kinh doanh quý, năm;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, tuổi từ 22 - 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan kế toán, kiểm toán; tài chính ngân hàng,...
- Có hộ khẩu tại Hưng Yên và Bắc Giang

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, hướng dẫn, truyền thụ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế về pháp luật thuế, kế toán và kiểm toán đảm bảo trở thành các chuyên viên giỏi;
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
- Được huấn luyện và tiếp cận các quy trình làm việc với khách hàng chuyên nghiệp;
- Thường xuyên cập nhật chính sách thuế, kế toán; Hỗ trợ kinh phí và được bồi dưỡng thi chứng chỉ: Đại lý thuế, Kế toán, Kiểm toán…
- Trả lương khoán theo năng lực và trình độ nhân viên (KPI);
- Hưởng các chế độ của người lao động: BHXH, du lịch, dã ngoại, thưởng lễ tết… Và… Còn nhiều chế độ khác theo quy định, quy chế của Công ty;
- Thưởng thâm niên, kết nạp vào thành viên Công ty (nếu đủ điều kiện);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

