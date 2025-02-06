Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH
- Hồ Chí Minh: 351/1 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
- Xuất hóa đơn GTGT.
- Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN TNCN...
- Nôp các báo cáo thuế theo thời gian quy định.
- Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
- Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.
- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu pháp luật về thuế và luật doanh nghiệp
- Kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.
- Thái độ tích cực, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.
- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, học hỏi, làm việc nhóm.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Amis.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 đến 17h30)
- Thưởng chuyên cần, cơm trưa, tháng lương 13.
- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
