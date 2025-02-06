Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 351/1 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

- Xuất hóa đơn GTGT.

- Lập báo cáo thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN TNCN...

- Nôp các báo cáo thuế theo thời gian quy định.

- Làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.

- Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu cấp trên.

- Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán, ...

- Am hiểu pháp luật về thuế và luật doanh nghiệp

- Kinh nghiệm 2 năm vị trí tương đương.

- Thái độ tích cực, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp tốt.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, học hỏi, làm việc nhóm.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Amis.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 (8h00 đến 17h30)

- Thưởng chuyên cần, cơm trưa, tháng lương 13.

- Được tham gia BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo quy định công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.