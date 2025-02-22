Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Trách nhiệm
1. Tập hợp, kiểm tra chứng từ thuế mua vào, bán ra toàn công ty. Kiểm tra tính chính xác, minh bạch của hóa đơn, đối chiếu chứng từ hóa đơn thuế GTGT, lập khai thuế toàn công ty.
2. Khai thuế, báo cáo thuế theo quy định.
3. Lập, theo dõi chi phí, hạch toán nghiệp vụ phát sinh theo quy định.
4. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. Lập các báo cáo, cung cấp hồ sơ giải trình số liệu với các cơ quan bên ngoài (Thuế, kiểm toán, thống kê)
5. Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính và các sắc thuế khác theo quy định.
6. Cập nhật thông tin các chính sách thuế mới, triển khai, hướng dẫn kế toán toàn công ty thực hiện. Tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế toàn Công ty.
7. Thực hiện các công việc phát sinh do kế toán trưởng và Lãnh đạo Công ty giao.
Quyền hạn
1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ, số liệu phục vụ công tác quản lý thuế.
2. Yêu cầu kế toán công nợ mua hàng, bán hàng cung cấp thông tin hóa đơn đầu vào đầu ra. Đề xuất hướng xử lý các hóa đơn cần điều chỉnh, thay đổi, hủy theo quy định.
3. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo phòng các phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 5 năm vị trí kế toán thuế, kế toán tổng hợp, có kinh nghiệm trực tiếp tiếp thanh tra, kiểm tra thuế, quyết toán thuế.
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa Amis, phần mềm Thuế và tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa 35.000đ/ngày làm việc thực tế
35.000đ/ngày
Đóng BHXH
Môi trường trẻ trung, năng động,có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn
Xét tăng lương 2 lần/năm hoặc theo năng lực
Văn hóa mở, được thể hiện năng lực bản thân, thử sức với nhiều vị trí không giới hạn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

