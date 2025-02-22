Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Trách nhiệm

1. Tập hợp, kiểm tra chứng từ thuế mua vào, bán ra toàn công ty. Kiểm tra tính chính xác, minh bạch của hóa đơn, đối chiếu chứng từ hóa đơn thuế GTGT, lập khai thuế toàn công ty.

2. Khai thuế, báo cáo thuế theo quy định.

3. Lập, theo dõi chi phí, hạch toán nghiệp vụ phát sinh theo quy định.

4. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế. Lập các báo cáo, cung cấp hồ sơ giải trình số liệu với các cơ quan bên ngoài (Thuế, kiểm toán, thống kê)

5. Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN, báo cáo tài chính và các sắc thuế khác theo quy định.

6. Cập nhật thông tin các chính sách thuế mới, triển khai, hướng dẫn kế toán toàn công ty thực hiện. Tham gia giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế toàn Công ty.

7. Thực hiện các công việc phát sinh do kế toán trưởng và Lãnh đạo Công ty giao.

Quyền hạn

1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ chứng từ, số liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

2. Yêu cầu kế toán công nợ mua hàng, bán hàng cung cấp thông tin hóa đơn đầu vào đầu ra. Đề xuất hướng xử lý các hóa đơn cần điều chỉnh, thay đổi, hủy theo quy định.

3. Nghiên cứu đề xuất với lãnh đạo phòng các phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác kế toán thuế.