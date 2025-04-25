Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 43 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tập hợp hóa đơn, chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý, đúng của chứng từ kế toán, xuất hóa đơn GTGT (nếu có).
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chi tiết, tổng hợp lên phần mềm kế toán.
Tính giá thành sản phẩm, cân đối chi phí đầu vào, đầu ra.
Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.
Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện các sổ sách kế toán thuế của Công ty,
Lập báo cáo và quyết toán thuế đúng kỳ theo quy định, biểu mẫu của Nhà nước.
Phối hợp với các kế toán phần hành để rà soát đối chiếu thuế, thực hiện quyết toán thuế.
Kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ/chứng từ sổ sách kế toán
Làm việc với cơ quan thuế, Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan hữu quan (nếu có) khi có phát sinh.
Làm hồ sơ đăng kí giá sản phẩm với Sở Công Thương.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên nghành kế toán, kiểm toán.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế.
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén;
Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 441D Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

