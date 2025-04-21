Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
- Hà Nội: LK03A
- 9 Hoàng Thành Villa, Nguyễn Văn Lộc, P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ. Lập và hạch toán hóa đơn mua hàng và bán hàng
Theo dõi, kiểm tra, hạch toán đối chiếu các khoản công nợ phải thu, phải trả.
Thực hiện mua hàng hóa vật tư trong nước.
Kiểm tra, theo dõi và hạch toán các khoản chi phí
Theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ ngân hàng, giao dịch ngân hàng.
Theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.
Thực hiện kê khai nộp và hạch toán các loại thuế định kỳ: thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, môn bài.
Cập nhật kịp thời các thay đổi, chính sách thuế mới để tư vấn cho Ban Lãnh Đạo và các BP có liên quan
Làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh giải trình, cung cấp hồ sơ khi thanh kiểm tra
Thực hiện quyết toán thuế định kỳ hoặc đột xuất.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu rõ các quy định pháp luật về thuế hiện hành tại Việt Nam: thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, lệ phí môn bài,…
Nắm vững chế độ kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Biết cách lập, kê khai và nộp các loại báo cáo thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế
Sử dụng thành thạo một hoặc nhiều PMKT như Misa, Fast, …
Sử dụng các hàm trong excel như Vlookup, sumif, pivot,…
Sử dụng thành thạo Word
Kỹ năng phân tích số liệu và phát hiện sai sót
Kỹ năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và chịu được áp lực
Kỹ năng cập nhật công nghệ thông tin phục vụ cho công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 thứ 2 – thứ 6 + 2 thứ 7 cách tuần
Các chế độ thưởng, phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của công ty;
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao Động
Đi du lịch hàng năm.
Được làm việc với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của công ty
Môi trường làm việc trẻ thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cysina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
