Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Kinh doanh và Thương mại Như Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

Tập hợp hóa đơn, chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý, đúng của chứng từ kế toán, xuất hóa đơn GTGT (nếu có).

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chi tiết, tổng hợp lên phần mềm kế toán.

Tính giá thành sản phẩm, cân đối chi phí đầu vào, đầu ra.

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra và hoàn thiện các sổ sách kế toán thuế của Công ty,

Lập báo cáo và quyết toán thuế đúng kỳ theo quy định, biểu mẫu của Nhà nước.

Phối hợp với các kế toán phần hành để rà soát đối chiếu thuế, thực hiện quyết toán thuế.

Kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ/chứng từ sổ sách kế toán

Làm việc với cơ quan thuế, Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan hữu quan (nếu có) khi có phát sinh.

Làm hồ sơ đăng kí giá sản phẩm với Sở Công Thương.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các vị trí kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Trình độ: Tốt nghiệp các trường chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quyết toán với cơ quan thuế.

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén;

Khả năng lập kế hoạch và sắp xếp, tổ chức công việc tốt.

Quyền Lợi

Lương cứng: 10.000.000 – 12.000.000/tháng (thoả thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (8h00 – 17h00), Thứ 7 (8h00 – 12h00).

Cách Thức Ứng Tuyển

