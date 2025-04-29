Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XÂY DỰNG NAM THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 51 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Kế toán thuế

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các kế toán viên, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;

Nhận, kiểm tra và phân loại hóa đơn, chứng từ mua vào, sắp xếp và lưu trữ các chứng từ kế toán;

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền, hàng hóa, công nợ, các bút toán khác như: Phiếu thu chi, nhập xuất kho, ngân hàng, các bút toán chênh lệch tỷ giá, thuế, kết chuyển...

Lập và nộp tờ khai GTGT, TNCN hàng tháng. Nộp tiền thuế TNDN tạm tính, Thuế TNCN khi có phát sinh;

Lập và nộp BCTC, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm; Các thủ tục về thuế TNCN cho nhân viên: Cấp MST, thay đổi CMND sang CCCD, đăng ký và báo giảm MST người phụ thuộc;

Xuất hóa đơn GTGT, chứng từ khấu trừ thuế TNCN;

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu; In ấn sổ sách kế toán và rà soát hóa đơn; chứng từ kế toán để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra quyết toán tài chính, thuế;

Thường xuyên phải cập nhật chính sách thuế và chế độ kế toán và các pháp luật khác có liên quan để đảm bảo số liệu của kế toán đúng theo quy định của pháp luật Nhà nước

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán – Kiểm toán

Có ít nhất 1–2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế (ưu tiên từng làm trong công ty du lịch)

Thành thạo phần mềm kế toán thông dụng (Misa, Fast... )

Am hiểu luật thuế hiện hành, có khả năng làm việc với cơ quan thuế

Cẩn thận, trung thực, tư duy logic tốt, chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc

Phụ cấp ăn trưa, vé xe, khấu hao máy tính..vv...

Tết âm lịch: tháng lương 13 + thưởng doanh thu....

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT

Du lịch: 1 lần/năm (du lịch nước ngoài hoặc trong nước)

Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển

