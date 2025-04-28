Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Kế toán thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.
Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm
Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 14 triệu
Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ trong năm, nghỉ chế độ hiếu, hỷ....
Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp;
Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-thue-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job353125
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 18 Triệu
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh 17 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Vela
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Yesun Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Yesun Việt Nam
Hạn nộp: 02/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHD
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHD
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP NGỌC VÂN
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Công nghiệp Cene Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CENE VIỆT NAM
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÒA PHÁT
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Asia King Travel
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CÁT THIÊN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Y tế Công nghệ cao MEDIHOPE Việt Nam
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 180 Triệu Công ty TNHH Sunhouse Việt Nam
13 - 180 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Môi trường SFC
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH XE Việt Nam
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH AMFRUITS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH AMFRUITS
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HEDY
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI VÀNG (VIỆT NAM)
30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty CP Xây dựng và nội thất Phú Minh
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CALIE HOUSE
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH FUVER VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ĐẦU TƯ AN AN
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Tuấn Hưng Phát
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH KUMISAI Việt Nam
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần tư vấn đánh giá và phát triển giáo dục Edutalk
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm