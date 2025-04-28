Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;

Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm

Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.

Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm

Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12 - 14 triệu

Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ trong năm, nghỉ chế độ hiếu, hỷ....

Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.

Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp;

Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin