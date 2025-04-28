Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS
- Hà Nội: Số 31A Nguyễn Quốc Trị, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thực hiện, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán vào phần mềm kế toán chính xác, đầy đủ, kịp thời và tuân thủ Luật quản lý thuế;
Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính khoa học, dễ tìm
Lập và kê khai các tờ khai, báo cáo thuế đúng thời gian quy định.
Lập báo cáo tài chính năm/ Lập quyết toán thuế năm
Thường xuyên cập nhật các chính sách và quy định mới của Luật thuế liên quan đến hoạt động của Công ty; Tham gia, làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có công việc phát sinh
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GREEN HOLIDAYS Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: Nghỉ phép, nghỉ lễ trong năm, nghỉ chế độ hiếu, hỷ....
Tham gia BHXH, phép năm, thưởng cuối năm, thưởng các dịp nghỉ lễ đầy đủ.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp;
Môi trường làm việc hòa đồng, chuyên nghiệp
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Cơ hội thăng tiến với lộ trình rõ ràng
