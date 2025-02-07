Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế BMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế BMC
- Hà Nội: Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Mô tả công việc
• Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.
• Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của nhà cung cấp, lập báo cáo công nợ.
• Chấm công nhân viên + part time
• Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.
• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN
• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
• Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động
• Tập hợp chứng từ
• Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày
• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế BMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế BMC
