Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ quốc tế BMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mô tả công việc

• Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.

• Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của nhà cung cấp, lập báo cáo công nợ.

• Chấm công nhân viên + part time

• Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.

• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

• Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

• Tập hợp chứng từ

• Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày

• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.