Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Xử lý các chứng từ, hạch toán số liệu, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và kiểm toán.
Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo công nợ được thu đúng hạn.
Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, kế toán hàng tháng, quý và năm.
Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định của Nhà nước.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thông tin và đảm bảo chính xác trong công việc kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó liên quan đến kế toán tổng hợp.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Nắm vững chế độ kế toán và các chính sách thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
Thưởng cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ tết: 30/4, 1/5, ...
Du lịch, nghỉ mát hàng năm...
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
