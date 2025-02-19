Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Xử lý các chứng từ, hạch toán số liệu, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế và kiểm toán.
Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo công nợ được thu đúng hạn.
Lập và kiểm soát các báo cáo tài chính, kế toán hàng tháng, quý và năm.
Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định của Nhà nước.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thông tin và đảm bảo chính xác trong công việc kế toán.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó liên quan đến kế toán tổng hợp.
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.
Có ít nhất 1 – 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Nắm vững chế độ kế toán và các chính sách thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhanh nhẹn, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8,000,000 – 12,000,000 VNĐ
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
Thưởng cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ tết: 30/4, 1/5, ...
Du lịch, nghỉ mát hàng năm...
Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ IVC VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

