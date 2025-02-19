Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Kế toán doanh thu/ chi phí:
- Lập dự trù doanh thu/chi phí vận hành của từng toà nhà hàng năm. Theo dõi và kiểm soát doanh thu/ chi phí so sánh với dự trù; cảnh báo khi doanh thu sụt giảm, chi phí vượt dự trù;
- Chịu trách nhiệm và kiểm soát về các thông báo xuất hóa đơn phát sinh hàng tháng tại từng toà nhà. Xuất và trả hóa đơn GTGT cho khách hàng;
- Kiểm soát công nợ phải thu khách hàng tại từng toà nhà, đối chiếu công nợ với khách hàng. Phối hợp với bộ phận để đốc thúc và thu hồi công nợ đúng hạn;
- Chịu trách nhiệm và kiểm tra các khoản chi trả nhà cung cấp/ nhà thầu (an ninh, vệ sinh, cây xanh, côn trùng, rác thải…) đảm bảo thanh toán đúng đủ tại từng toà nhà. Lên kế hoạch chi trả đối với các khoản nợ phải trả nhà cung cấp;
- Tính giá thành mảng vận hành các toà nhà và các mảng dịch vụ liên quan đến quản lý tòa nhà (bể bơi, phòng tập GYM…);
-Kiểm soát việc sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư và các chi phí khác hợp lý, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;
- Tổng hợp số liệu chi liên quan quỹ bảo trì các toà nhà hàng năm. Hoàn thiện hồ sơ thanh toán (ĐNTT, hoá đơn, công văn …) đề nghị chủ đầu tư/ ban quản trị chi trả chi phí bảo trì các toà nhà;
- Giải trình các số liệu liên quan đến vận hành, bảo trì với Ban Quản trị toà nhà khi có yêu cầu;
- Xây dựng các mẫu biểu, quy trình của Bộ phận và hướng dẫn nhân sự bộ phận thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam

Công Ty Cổ Phần BIC Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 – Tòa nhà Rainbow - Số 79 Đường 19/5, Khu ĐTM Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Khu Vực

