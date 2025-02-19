Tuyển Kế toán tổng hợp Stavian Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Stavian Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Stavian Group
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Stavian Group

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Stavian Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5A, Tòa nhà Century, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong công ty.
- Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ .
- Quản lý và đối chiếu số liệu kế toán, đảm bảo tính chính xác .
- Cân đối và quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra, giám sát hồ sơ, chứng từ, hóa đơn liên quan .
- Phối hợp với các phòng ban và cơ quan chức năng để hoàn thành các báo cáo, quyết toán thuế .
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; xếp loại khá/giỏi/xuất sắc; chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, Tài chính kế toán. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các trường ĐH Top đầu: ĐH Ngoại Thương (HN/HCM); ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng,…
- Kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí kế toán tổng hợp Ưu tiên: tại các công ty bất động sản công nghiệp HOẶC các công ty phân phối lớn HOẶC các công ty XNK
- Có chứng chỉ KTT
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên môn.

Tại Stavian Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Stavian Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Stavian Group

Stavian Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Century Tower, số 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

